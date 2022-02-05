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Суточная заболеваемость коронавирусом в Иркутской области за месяц выросла в 10 раз

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Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно информации, за последний день в Приангарье болезнь выявили у 2657 человек – это в 10 раз больше, чем в начале января: тогда фиксировалось за день в районе 260 заболевших.

Растет и число госпитализированных с ковидом – за последний день количество увеличилось на 132, до 3,7 тысячи. Выздоровели за сутки 497 человек. Всего в регионе с начала пандемии COVID-19, по официальным подсчетам, заразилась 181 тысяча человек. Умерли от коронавируса за минувшие сутки 17 человек.

В лидерах по суточной заболеваемости Иркутск, Ангарск и Иркутский район, где выявлено 1,4 тысячи, 235 и 229 новых случаев соответственно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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