Пациент «Скорой помощи» скончался после ДТП с участием грузовика в Иркутской области

Автомобиль «Скорой помощи» и грузовик столкнулись в селе Бильчир Осинского района Иркутской области, в результате аварии пациент, которого доставляли на медтранспорте в больницу, скончался. По факту случившегося прокуратура проводит проверку, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Инцидент произошел вчера около 17:30 часов на участке дороги «Иркутск-Оса-Усть-Уда». Автомобиль «Скорой» УАЗ столкнулся с грузовиком Shacman. «В результате ДТП телесные повреждения различной степени тяжести получили находившиеся в автомобиле УАЗ водитель, фельдшер, а также пациент. После доставления в медицинское учреждение пациент – 33-летний житель Осинского района – скончался», – рассказали в прокуратуре.

Причины произошедшего устанавливаются.