Ангарчанину дали 3 года колонии за нелегальную рубку леса на 1,7 млн рублей для строительства дома

Ангарский городской суд Иркутской области приговорил 35-летнего местного жителя к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима за незаконную рубку леса на 1,7 млн рублей для строительства дома, сообщает пресс-служба суда.

Установлено, что весной 2019 года подсудимый нанял бригаду лесозаготовителей для вырубки деляны. Древесина была заказана для строительства дома. Мужчина ввел в заблуждение бригадира и рабочих относительно границы деляны – он показал документы на один участок и пояснил, что разрешение на участок за пределами пограничных столбов привезет позже. И действительно привез копию схемы расположения лесных насаждений, только поддельную. Таким образом, по подсчетам экспертов, площадь вырубленного участка превысила ту, что указана в разрешенных документах, почти в два раза.

При вынесении приговора суд учел, что ангарчанин ранее не был судим, привлекался к административной ответственности, по месту жительства характеризуется положительно, имеет семью, работает. Смягчающим наказание обстоятельством стало наличие малолетних детей, отягчающих обстоятельств судом не установлено.