Пьяный водитель иномарки столкнулся с маршруткой с пассажирами в Иркутске

ДТП между легковым автомобилем и маршруткой произошло сегодня в районе остановки «Детская» на улице Шевцова в Иркутске, водитель иномарки был пьян, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Предварительно установлено, что автомобиль Toyota Allion столкнулся с микроавтобусом Fiat Ducato, двигавшемуся по маршруту №27. В салоне маршрутки находилось пять человек. В результате инцидента никто не пострадал.

«За рулем легковушки с признаками опьянения находился 32-летний водитель. Проведенное на месте и в медучреждении освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в его крови», – сообщили правоохранители.

В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства и причины случившегося. Собственную проверку по факту аварии проведет прокуратура региона.