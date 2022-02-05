Карантин отменили в России для людей, контактировавшими с больными коронавирусом

Главный санитарный врач России постановил, что с 5 февраля люди, контактировавшие с больными коронавирусом, могут не соблюдать 14-дневную изоляцию. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Постановление признает утратившим силу пункт 3.8 санитарно-эпидемиологических правил о профилактике новой коронавирусной инфекции от 22 мая 2020 года, который ранее обязывал контактировавших с больными ковидом лиц находиться 2 недели на изоляции.

Напомним, о том, что планируются послабления относительно людей, бывших в контакте с инфицированными, ранее сообщал президент РФ Владимир Путин. Это стало возможным из-за особенностей течения заболевания на фоне штамма «Омикрон».