Новости

Карантин отменили в России для людей, контактировавшими с больными коронавирусом

Читайте также:

Суточная заболеваемость коронавирусом в Иркутской области за месяц выросла в 10 раз
5 февраля 2022
Кукольный театр в Иркутске закроют до середины февраля из-за коронавируса
4 февраля 2022

Главный санитарный врач России постановил, что с 5 февраля люди, контактировавшие с больными коронавирусом, могут не соблюдать 14-дневную изоляцию. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Постановление признает утратившим силу пункт 3.8 санитарно-эпидемиологических правил о профилактике новой коронавирусной инфекции от 22 мая 2020 года, который ранее обязывал контактировавших с больными ковидом лиц находиться 2 недели на изоляции.

Напомним, о том, что планируются послабления относительно людей, бывших в контакте с инфицированными, ранее сообщал президент РФ Владимир Путин. Это стало возможным из-за особенностей течения заболевания на фоне штамма «Омикрон».


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2022, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (4935)


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании