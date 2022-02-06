Апелляционный суд поддержал решение оштрафовать «Усольский свинокоплекс» на 2,7 млн рублей

Четвертый арбитражный апелляционный суд поддержал требование Межрегионального управления Росприроднадзора по Иркутской области о взыскании с СХПК «Усольский свинокомплекс» 2,7 млн за вред, причиненный реке Белая, сообщается на сайте надзорного ведомства.

Напомним, апреле 2021 года в Усольском районе произошло экологическое происшествие: вода в реках Белая и Мальтинка изменила цвет, выделялись пена и неприятный запах. Из-за угрозы качеству питьевой воды города Усолья-Сибирского было принято решение ввести режим повышенной готовности.

С 06.04.2021 по 11.05.2021 была проведена внеплановая проверка предприятия. По результатам анализа отобранных проб было установлено, что река загрязнилась талыми водами с полей свинокомплекса.

Превышение концентраций загрязняющих веществ является нарушением Водного кодекса РФ. На основании актов проверки и протоколов испытаний проб Управлением был произведен расчет размера вреда, причиненного водному объекту. Однако руководство свинокомплекса отказалось возместить вред в добровольном порядке.

Предприятие пыталось обжаловать решение в суде, однако сделать это не удалось.