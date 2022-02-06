Спортсмен из Братска Павличенко заявил о плохом качестве саней на Олимпиаде

Уроженец города Братска Иркутской области, участник Олимпийских игр 2022 года в Пекине, двукратный чемпион мира, саночник Семен Павличенко рассказал изданию Sports.ru о плохом состоянии инвентаря на соревнованиях.

«Сегодняшний день (5 февраля – прим. ред.) принес мало счастья, мы выбыли из борьбы за медали сразу после первого заезда, когда случились невероятно большие отрывы. У нас в этом сезоне просто какая-то невезуха, я испытываю большие проблемы с инвентарем. В прошлом сезоне у меня были отличные боевые сани. Пролежали они лето, и мы не можем понять, что с ними случилось. Может, влага дала о себе знать, или, наоборот, что-то рассохлось от сухости. Нужен систематический научный подход в этом деле, мы же стараемся попасть пальцем в небо. Мы обладаем большими знаниями, можем собрать невероятно быстрые сани. Но в этом сезоне наши тренеры, которые и механики в одном лице, не могут понять, что происходит», – отметил Павличенко.

Спортсмен пояснил, что свойства саней можно проверить, только протестировав их на трассе. Однако у российской команды из-за пандемии коронавируса такой возможности в этом году не было. При этом соперники смогли проверить оборудование.

«Наши основные соперники уже тогда получили определенную информацию и приехали в ноябре на тестовые мероприятия готовыми, в отличие от нас. А мы так и не смогли понять, чего нам не хватает для того, чтобы быстро ехать по пекинской трассе», – заявил Павличенко.

Напомним, кроме Семена Павличенко в Олимпиаде 2022 года участвуют еще двое уроженцев Приангарья – хоккеист из Ангарска Дмитрий Воронков и братский саночник Александр Горбацевич.