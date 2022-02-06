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Число госпитализированных с коронавирусом в Иркутской области выросло почти до 4 тысяч

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно информации, в регионе наблюдается рост госпитализированных с заболеванием. На 6 февраля это количество увеличилось на 155, до 3,9 тысячи.

За последние сутки в Приангарье заболели 2,5 тысячи человек, с начала пандемии – 183,7 тысячи. Скончались от ковида за день 17 людей, от сопутствующих патологий при наличии COVID-19 – один.

В лидерах по суточной заболеваемости Иркутск, Ангарск и Иркутский район, где выявлено 1,5 тысячи, 233 и 193 новых случаев соответственно.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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