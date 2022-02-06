Погибших на пожаре в Приангарье детей намеренно облили воспламеняющейся жидкостью и подожгли – СК

Следственное управление СКР по Иркутской области заподозрило в смерти двоих малолетних детей, которые погибли на пожаре в частном доме в Качугском районе, 28-летнего мужчину, который проживал с ними, сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, молодой человек, будучи пьяным, на почве ревности облил легковоспламеняющейся жидкостью свою сожительницу и троих малолетних детей, после чего совершил поджог. В результате дети 1 и 4 лет скончались на месте происшествия. Женщину с младшим ребенком доставили в больницу с термическими ожогами различной степени тяжести.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух малолетних детей», максимальные санкции которой предусматривают наказание вплоть до пожизненного заключения.

Расследование продолжается.