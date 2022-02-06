Классы в школах будут отправлять на дистант при отсутствии на занятиях из-за болезни 20% детей

Роспотребнадзор сообщил, что основанием для перевода школьных классов или групп в детских садах на удаленку в РФ станет отсутствие по причине болезни 20% и более детей. Ранее для введения дистанционного обучения достаточно было одного заболевшего ребенка, сообщает ТАСС.

«В связи в вступлением в силу с 6 февраля нового постановления главного государственного санитарного врача России основанием для перевода группы детского сада, класса или всей образовательной организации на дистанционный режим обучения стало отсутствие по болезни 20% и более детей в коллективе», – рассказали в Роспотребнадзоре.

Изменения связаны с особенностями течения заболевания при инфицировании штаммом «Омикрон», которое схоже с течением ОРВИ. Кроме того, здоровые дети, находящиеся на дистанционном обучении как контактировавшие с больными коронавирусной инфекцией, с 7 февраля смогут приступить к очным занятиям.