Новикомбанк расширяет региональную сеть в Подмосковье

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, расширяет свою региональную сеть. Банк открыл еще один дополнительный офис обслуживания клиентов в Московской области – в наукограде Фрязино, рассказали SIA.RU в банке.

Градообразующее предприятие города Фрязино АО «НПП «Исток» им. А.И. Шокина» (входит в холдинг «Росэлектроника») – это центр экономической зоны технико-внедренческого типа Подмосковья и давний партнер Новикомбанка. Компания разрабатывает и производит современные и перспективные изделия СВЧ-электроники для связи и радиолокации. Удобство обслуживания в банке уже смогли оценить порядка шести тысяч работников этого предприятия, а также сотрудники АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии», АО «Краснозаводский химический завод», АО «Красноармейский научно-исследовательский институт механизации».

Новый офис Новикомбанка во Фрязине находится по адресу: улица Центральная, дом 5. Благодаря его удобному местоположению теперь любой житель наукограда сможет без лишних временных затрат стать клиентом опорного банка российской промышленности: открыть вклад, получить кредит, осуществить любые платежи, снять и положить наличные денежные средства в установленном банкомате.

Сотрудники предприятий-партнеров Новикомбанка, входящих в контур Госкорпорации Ростех, являются не просто клиентами банка, но и обладателями эксклюзивного розничного продукта – социально-платежной карты работника Госкорпорации Ростех. Она предназначена как для выплаты заработной платы, так и для реализации социальных программ и сервисов на особых выгодных условиях.

«Программа по расширению региональной сети Новикомбанка реализуется, в первую очередь, в городах присутствия предприятий Госкорпорации Ростех. Вдвойне приятно открывать новый офис в одном из крупных российских научных центров с высоким производственным потенциалом. Мы готовы оказать всем жителям Фрязина качественные финансовые услуги, доступные непосредственно в своем городе», – отметил Максим Розов, вице-президент Новикомбанка.

Новикомбанк обеспечивает финансовую поддержку предприятиям Госкорпорации Ростех в 24 субъектах РФ. Филиалы и дополнительные офисы банка находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Туле, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Тольятти, Самаре, Пензе и других городах. Сотрудникам компаний-партнеров банка доступна широкая линейка розничных продуктов и услуг. Снимать наличные денежные средства и пополнять карту Новикомбанка без комиссии можно в любых банкоматах сторонних банков по всей территории России без ограничений по количеству операций.