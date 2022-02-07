Иркутские аграрии в 2021 году произвели продукции на 73,9 млрд рублей

В 2021 году сельхозпроизводители Иркутской области увеличили выпуск аграрной продукции на 1,2% до 73,9 млрд. рублей. Среди регионов СФО Приангарье по этому показателю занимает 6-е место, сообщает Иркутскстат.

Существенный вклад в увеличение производства в 2021 году внесли фермеры (+10%) и сельхозорганизации (+7%). Население, напротив, сократило на 4% объем растениеводческой и на 0,5% животноводческой продукции.

В общем объеме сельхозпроизводства лидируют сельхозорганизации, за 10 лет их доля увеличилась с 39 до 46%, в основном за счет продукции животноводства. Однако более значимый рывок совершили фермеры, за это же время им удалось увеличить долю в областном объеме с 8 до 18%.