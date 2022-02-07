Western Union перестанет работать в России с 1 апреля

Компания не выдержала конкуренции с карточными переводами и Системой быстрых платежей, сообщает РБК.

«Компания фокусируется на развитии традиционно востребованной услуги международных денежных переводов и продолжает развивать многоканальную платформу, которая позволяет партнерам Western Union быстро и с соблюдением всех нормативных требований запустить переводы за рубеж для своих клиентов», – сказал представитель компании. На вопрос, какой объем переводов совершался по внутрироссийским каналам, он не ответил, так как Western Union не раскрывает подобную информацию.

Отправить перевод внутри России через Western Union нельзя будет уже 31 марта, а 1 апреля исчезнет возможность получить выплату или возврат, следует из письма.

Те отправители, которые оформили перевод до 31 марта, но он не был получен адресатом, смогут с 1 апреля вернуть деньги в отделениях «Почты России». Также с 24 марта лимит внутренних переводов будет снижен до 5 тыс. руб. Сейчас в зависимости от соблюдения разных условий сумма предельного перевода в день колеблется от 50 тыс. руб. до $7,5 тыс. (570 тыс. руб. по текущему курсу).