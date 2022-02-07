Россиянам могут дать право на любую самооборону

Россиянам хотят разрешить любые способы защиты своей жизни, а также родственников и близких от нападения лиц, незаконно проникающих в жилище.

Как выяснили «Известия», депутаты Госдумы отправили такой законопроект на отзыв в правительство и Верховный суд. По мнению авторов инициативы, в случае защиты граждане имеют право на превышение допустимой самообороны. Во фракциях отнеслись к идее по-разному. Эксперты считают, что законопроект будет резонансным, но пока предсказать его судьбу нельзя.

«Право на неприкосновенность жилища является важнейшим конституционным правом человека. Никто не вправе проникать в него против воли проживающих в нем лиц иначе как случаях, установленных федеральным законом или на основании судебного решения», – говорится в пояснительной записке к документу.

В ней уточняется, что в жилище проникают не только с целью завладения чужим имуществом. Порой это заканчивается убийством, причинением тяжкого вреда здоровью, изнасилованием или похищением человека.

Также в документе отмечается, что согласно действующему законодательству, законопослушный гражданин, защищая себя и своих близких, должен оценивать характер опасности насилия или угрозы. то есть он ограничен пределами необходимой обороны в то время, как преступники ничем не ограничены.