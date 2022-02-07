Методическую помощь окажут 149 школам Иркутской области с низкими образовательными результатами

Выявляют такие школы на основе комплексного анализа данных, в том числе результатов ОГЭ, ЕГЭ, ВПР. Об этом сообщили в министерстве образования области.

В январе 2022 года анонимное онлайн-анкетирование провели в 149 школах. На вопросы анкет отвечали руководители школ, учителя, обучающиеся и их родители.

По итогам диагностики факторов риска учебной неуспешности в отобранных школах разрабатывается рисковый профиль школы и формируется план работы по оказанию методической поддержки.

Помогать в составлении и реализации планов будут кураторы из числа представителей директорского корпуса региона. Как правило, это те руководители, которым удалось создать в своих школах условия для успешности учеников и педагогов.