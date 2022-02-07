Райффайзен Банк снизил ставку по ипотеке для квартир Setl Group до 1,99%

Райффайзен Банк теперь предлагает ипотеку на покупку квартир в новостройках девелоперской компании Setl Group на еще более выгодных условиях. На выбор клиентам доступны две ставки: 1,99% на первые два года или 6,99% на весь срок кредитования. В программе участвуют объекты всех ценовых категорий — от комфорт-класса до элитных жилых комплексов.

«Мы рады, что благодаря партнерской программе, у наших клиентов становится всё больше возможностей выгодно приобрести собственное жилье, несмотря на рыночную ситуацию. Сделать это просто — достаточно оставить заявку у нас на сайте. С ипотечным предложением мы вернемся в течение дня», — сообщила Дарина Хохлушина, руководитель направления развития розничного бизнеса макрорегиона «Запад» Райффайзенбанка.

«Ипотека была и остаётся самым популярным способом приобретения жилья, поэтому мы всегда стремимся предлагать клиентам самые выгодные условия. Совместная программа с Райффайзен Банком особенно актуальна для инвесторов и тех, кто арендует жилье. Благодаря низкой процентной ставке на первые два года платеж по кредиту будет максимально комфортным», — отмечает директор по ипотеке «Петербургской Недвижимости» Юлия Мошкова.

Необходимый первоначальный взнос — не менее 20% от стоимости приобретаемой квартиры. Максимальный срок займа — 20 лет. Максимальная сумма кредита — 26 млн рублей. Обеспечением по кредиту до регистрации права собственности на объект будет являться залог прав требования по договору участия в долевом строительстве. Одновременно с получением права собственности на объект регистрируется залог в пользу банка.

Подробнее об условиях специальной ставки Райффайзен Банка и Setl Group можно прочитать на сайте.