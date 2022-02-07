Новости

Завод по производству кормов для домашних животных в Белгородской области построят при поддержке Райффайзен Банка и МСП

Райффайзен Банк открыл компании «Лимкорм Петфуд» возобновляемую кредитную линию на сумму 2 млрд рублей сроком на 5 лет. Финансирование предоставлено под гарантию Корпорации МСП на сумму 170 млн рублей. Компания направила кредитные средства на строительство завода по производству готовых кормов для домашних животных в г. Губкин, Белгородской области. Запуск производственных мощностей в тестовую эксплуатацию намечен на 2022 год. На новом производстве планируется создать более 100 новых рабочих мест.

«Создание нового импортозамещающего производства имеет важное значение для региона. При помощи современных технологий часть отходов мясного, рыбного и сельскохозяйственного производства будет использована при выпуске высококачественных кормов для питомцев, что позволит снизить нагрузку на экологию. При этом стоимость такой продукции, благодаря налоговым льготам, будет доступна для широкого круга владельцев домашних животных», — заявил директор АО «Лимкорм Петфуд» Сергей Лиман.

«Райффайзен Банк обладает глубокой экспертизой в финансировании клиентов из разных отраслей экономики. Благодаря современным банковским решениям наши клиенты могут эффективно управлять корпоративными финансами. Мы рады принять участие в запуске нового производственного комплекса и помочь компании „Лимкорм Петфуд“ укрепить рыночные позиции в центральном регионе страны», — сообщил начальник управления с крупными компаниями Райффайзен Банка Дмитрий Средин.

«Поддержка высокотехнологичных перерабатывающих производств — одно из ключевых направлений в деятельности Корпорации МСП. Для этого бизнесу доступен широкий спектр мер финансовой и нефинансовой поддержки Корпорации. Такие меры мы реализуем в тесном диалоге с предпринимателями, при получении регулярной обратной связи. Такой подход позволяет бизнесу использовать актуальные инструменты для создания и развития собственного дела», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

На предприятии будут производить сухие корма супер-премиум класса для кошек и собак. Ежегодно компания планирует реализовывать свыше 60 тысяч тонн продукции. Корма будут реализовываться на территории центральных, южных и северо-западных регионов страны и постепенно выйдут на рынки других субъектов РФ. В компании подчеркнули, что рынок кормов для домашних животных активно растет.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании