Райффайзен наращивает инвестиции в информационную безопасность и цифровые таланты

Raiffeisen Bank International продолжает наращивать инвестиции в цифровое банковское обслуживание и информационную безопасность, отметил глава RBI Йохан Штробль на звонке с аналитиками по результатам 2021 года.

Говоря о росте операционных расходов в 4 квартале 2021 года, глава RBI заявил, что инвестиции в зарплаты ИТ-специалистов растут во всех рынках присутствия группы, доходя до 8% год к году, тогда как по итогам 3 квартала группа оценивала их рост в 5–6%.

«Еще один элемент — это растущие расходы на информационную безопасность. По сравнению с уровнем затрат двухлетней давности они выросли очень резко», — прокомментировал Йохан Штробль.

Консолидированная прибыль Raiffeisen Bank International в 2021 году увеличилась в 1,7 раза и составила 1,372 млрд евро. Прибыль RBI после налогообложения от операций в России увеличилась на 3,2% по сравнению с предыдущим годом — до 474 млн евро.