Конкуренция с приезжими беспокоит административный персонал и водителей

Служба исследований hh.ru выяснила (исследование есть у SIA.RU), как работники и соискатели из Иркутской области относятся к переехавшим в их регион и влияет ли это на сложность трудоустройства.

81% опрошенных иркутян живут и работают в родном регионе, где они и родились, еще 10% переехали в Иркутскую область более трех лет назад, 10% – менее трех лет назад (из них 8% – в пределах года).

Если сравнивать регионы России по доле приезжих, то больше всего их в Санкт-Петербурге (59%), Воронежской области (56%) и Краснодарском крае (55%), а среди регионов Сибири – в Новосибирской области (44%). С точки зрения профессии переехавших когда-то работников, чаще всего их можно встретить в сфере науки и образования (60%), а также среди строителей и представителей туризма и общепита (по 55%).

14% жителей Иркутской области считают, что из-за приезжих местным сложнее устроиться на работу, однако 75% не видят здесь взаимосвязи, остальные затруднились ответить. Чаще других на сложности с трудоустройством из-за иногородних сетуют представители административного персонала (45%), работники транспорта (34%) и юристы (33%). Менее всего конкуренции с переехавшими опасаются сотрудники банковской и ИТ-сфер (по 68%) и строители (67%).

38% иркутян, постоянно проживавших в одном и том же месте, считают, что у них в регионе много приезжих, 42% придерживаются обратного мнения, 20% затруднились дать ответ.