Иркутская область в лидерах страны по заключению социальных контрактов

Всего в Приангарье заключили более 8,1 тыс. контрактов, рассказали SIA.RU в администрации области.

Лидерами по количеству заключенных контрактов в прошлом году были Иркутск, Иркутский район, Ангарский район, Братск, Нижнеудинский и Тайшетский районы. На организацию индивидуального предприятия заключили 2 467 контрактов, 1 628 – на ведение личного подсобного хозяйства, 1 980 – на поиск работы и профессиональное обучение, 2 102 – на иные мероприятия по выходу из трудной жизненной ситуации.

В 2022 году для оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта предусмотрено более миллиарда рублей. На эти средства планируется заключить восемь тысяч социальных контрактов. Также министерство соцразвития региона проведет работу по оценке эффективности контрактов, заключенных в 2021 году. Неэффективные контракты будут расторгнуты.