Задержан мужчина, напавший на продавщицу с топором в Иркутской области

Магазин находится в Братском районе.

Как рассказали SIA.RU оперативники, мужчина перелез через прилавок и, угрожая продавцу топором, забрал деньги из кассы и скрылся. Прибывшие сотрудники полиции, изучили записи камер видеонаблюдения и опросили 34-летнюю пострадавшую. Выяснилось, что нападавший похитил 25 тысяч рублей наличными.

Была составлена ориентировка с приметами мужчины, которую передали всем службам. Злоумышленником оказался 29-летний житель поселка Гидростроителей. Похищенные деньги он потратил на личные нужды. Ему инкриминируют разбой: санкции по статье предусматривают до десяти лет лишения свободы.