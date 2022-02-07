Похороны станут госуслугой

Законы в похоронном деле не принимали с 1996 года, сообщают Ведомости.

Согласно действующему закону, похоронным делом может заниматься только специализированная служба, созданная органами местного самоуправления. На практике, разработчики законопроекта, а также участники рынка, оказание ритуальных услуг стало видом предпринимательской деятельности.

«Фактически сегодня услуги по организации похорон может выполнять любой желающий, поскольку четких стандартов погребения и регламентов ритуальных услуг нет», – говорит исполнительный директор Союза похоронных организаций и крематориев Елена Андреева, знакомая с ходом разработки проекта закона. «Когда случается беда, человек обращается в ритуальную компанию, она занимается подготовкой захоронения, а кладбища занимаются самим захоронением. Агентства выбирают гроб, транспорт и т. д. И на этом рынке работает кто попало, – признает проблему руководитель комиссии по вопросам похоронного дела Общественного совета Минстроя Павел Кодыш. – Отсюда огромное количество черных компаний. И дикое завышение цен [на ритуальные услуги]».

Законопроект, по словам думского собеседника Ведомостей, предлагает установить в качестве основания для организации похорон юрлицами и индивидуальными предпринимателями (ИП) наличие разрешения, выданного уполномоченным органом субъекта Федерации в сфере похоронного дела (таким является, к примеру, ГБУ «Ритуал»). Подача заявок предусмотрена через региональные порталы госуслуг. Все получившие разрешение организации занесут в специальный реестр, где должны быть перечислены оказываемые ими услуги, а также и их стоимость.

Кроме того, предполагается создание и реестра недобросовестных ритуальных служб. В него внесут компании, у которых отзовут разрешение на оказание соответствующих услуг.