Экспорт древесины из Иркутской области в 2021 году упал на 9,2%

Объем экспорта древесины из Иркутской области в 2021 году сократился до 8,78 млн кубометров. Это на 9,2% меньше, чем в 2020 году, сообщает пресс-служба Иркутской таможни. Снижение общих объемов произошло за счет сокращения отгрузок пиломатериалов на 10,5%, круглого леса на 4,7%.

Более значительная доля в объеме экспорта приходится на пиломатерилы – 6,81 млн кубометров, на круглый лес –1,96 млн кубометров. При этом, как подчеркивают в таможне, в 2021 году на экспорт отправлено в 3,5 раза больше обработанных лесоматериалов, чем необработанных.

В 2022 году объем может сократиться еще больше. Напомним, что с 1 января 2022 года правительство фактически ввело запретительные ставки таможенных пошлин. Так, в отношении круглых лесоматериалов хвойных пород с 1 января 2022 года установлена ставка вывозной таможенной пошлины в размере 80 % от таможенной стоимости, но не менее 55,2 евро за 1 м3. На экспортируемый пиломатериал, по-прежнему установлена нулевая ставка таможенной пошлины.



Кроме того, с 2 января по 31 декабря 2022 года будут действовать повышенные ставки на экспорт отдельных видов лесоматериалов влажностью более 22% и толщиной и шириной более 10 см. Так, для хвойных пород древесины экспортные пошлины установлены в размере 200 евро за кубический метр.

Дополнительно сократили до двух количество железнодорожных пунктов, через которые можно вывозить необработанную и грубо обработанную древесину – Люття (Республика Карелия) и Хасан (Приморский край).

Эти меры введены, чтобы стимулировать глубокую лесопереработку леса, а также содействовать декриминализации лесной отрасли.