1605 человек заболели коронавирусом в Иркутске за прошедшие сутки

Общий прирост по Иркутской области – 2 497.

Госпитализировано в Приангарье на 7 февраля – 4 038 (+147), выздоровело – 156 660 (+326), умерло – 7 718 (+15), умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний – 615 (+1).

Из тройки лидеров вышел Иркутский район, там заражений не зафиксировано. При этом значительный прирост показывает Братск (+140) – в четвертую волну пандемии там регистрировали не больше 20 случаев за сутки. Мэр Сергей Серебренников выразил беспокойство числом заражений в школах: «Если ещё 28 января диагноз ОРВИ был у 5,7 % учащихся (1555 чел.), то на сегодня уже 2019 юных братчан (7,3%) болеют ОРВИ. 35 классов закрыто на карантин по ОРВИ на 7 дней».