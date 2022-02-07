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2 497 человек заболели коронавирусом в Иркутской области за прошедшие сутки

Из тройки лидеров заболеваемости ушел Иркутский район.

Вместо него третье место по заболеваемости занял Братск (+140), второе место за Ангарском – 165 случаев. Первое место стабильно за Иркутском – 1605 заражений.

Общее число больных в городах – антилидерах:

  • Иркутск (69 398);
  • Ангарск (16 475);
  • Братск (11 662).

Госпитализировано в Приангарье на 7 февраля – 4 038 (+147), выздоровело – 156 660 (+326), умерло – 7 718 (+15), умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний – 615 (+1).

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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