Россельхознадзор разрешил ввоз фруктов из Китая с 3 февраля

Ведомство отменило ограничения, которые вводились на ввоз цитрусовых культур в Россию с 6 января 2020 года, в связи с участившимися случаями поставок продукции, зараженной карантинными для ЕАЭС объектами.

– Принимая во внимание представленную Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики информацию о предприятиях – производителях цитрусовых культур, а также их мест хранения и упаковки на территории Китая, Россельхознадзор счел возможным разрешить с 3 февраля 2022 года ввоз цитрусовых культур на территорию Российской Федерации из Китайской Народной Республики под гарантии китайской стороны, – говорится в официальном сообщении.

Теперь при оформлении фитосанитарных сертификатов, предназначенных к поставкам цитрусовых из Китая в Российскую Федерацию, в графе «Дополнительная декларация» необходимо указывать название производителя и его адрес, поясняет Россельхознадзор.