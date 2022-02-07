Новости

Россельхознадзор разрешил ввоз фруктов из Китая с 3 февраля

Читайте также:

Мировые цены на еду ускорили рост
4 февраля 2022
Ритейлерам рекомендуют жестче ограничить свой процент по ряду продуктов
4 февраля 2022

Ведомство отменило ограничения, которые вводились на ввоз цитрусовых культур в Россию с 6 января 2020 года, в связи с участившимися случаями поставок продукции, зараженной карантинными для ЕАЭС объектами.

– Принимая во внимание представленную Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики информацию о предприятиях – производителях цитрусовых культур, а также их мест хранения и упаковки на территории Китая, Россельхознадзор счел возможным разрешить с 3 февраля 2022 года ввоз цитрусовых культур  на территорию Российской Федерации из Китайской Народной Республики под гарантии китайской стороны, – говорится в официальном сообщении.

Теперь при оформлении фитосанитарных сертификатов, предназначенных к поставкам цитрусовых из Китая в Российскую Федерацию, в графе «Дополнительная декларация» необходимо указывать название производителя и его адрес, поясняет Россельхознадзор.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Продуктовый ритейл ":
Все материалы сюжета (719)


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании