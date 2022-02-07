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Ограничительные меры нарушали два иркутских ночных клуба

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Они находятся на улицах Красноказачья и Култукская, сообщили SIA.RU в администрации области.

Всего сотрудники регионального правительства проверили 15 ресторанов, кафе и баров. Большинство из них были закрыты.

Ограничение режима работы не соблюдалось в клубе на улице Красноказачья. К приезду проверяющих там находилось свыше 150 человек. Попасть в заведение можно было предварительно связавшись с персоналом. Посетители находились без масок и не соблюдали безопасную социальную дистанцию. После вмешательства проверяющих, заведение прекратило свою работу, гости разошлись. Аналогичной нарушение зафиксировано в баре на улице Култукская.

В отношении руководителей указанных объектов возбуждены дела об административных правонарушениях.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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