Ограничительные меры нарушали два иркутских ночных клуба

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7 февраля 2022
Они находятся на улицах Красноказачья и Култукская, сообщили SIA.RU в администрации области.
Всего сотрудники регионального правительства проверили 15 ресторанов, кафе и баров. Большинство из них были закрыты.
Ограничение режима работы не соблюдалось в клубе на улице Красноказачья. К приезду проверяющих там находилось свыше 150 человек. Попасть в заведение можно было предварительно связавшись с персоналом. Посетители находились без масок и не соблюдали безопасную социальную дистанцию. После вмешательства проверяющих, заведение прекратило свою работу, гости разошлись. Аналогичной нарушение зафиксировано в баре на улице Култукская.
В отношении руководителей указанных объектов возбуждены дела об административных правонарушениях.