Тестировать на коронавирус начали в Сибэкспоцентре

На выставочных площадях разместятся мобильные бригады всех поликлиник Иркутска. Врачи будут принимать пациентов с 8:00 до 20:00. При этом прием больных ковидом и ОРВИ в поликлиниках прекращаться не должен, подчеркнули в минздраве, рассказали SIA.RU в администрации Приангарья.

В Сибэкспоцентре будут принимать пациентов с признаками ОРВИ. Здесь же появится возможность по показаниям сдать тест на коронавирсуную инфекцию, получить рекомендации по лечению и бесплатные лекарства.

Пункт вакцинации, расположенный в Сибэкспоцентре, продолжит свою работу, но будет перенесен, так как потоки больных и здоровых людей не должны пересекаться.

«В связи с непростой эпидемиологической ситуацией людям приходится стоять в огромных очередях, чтобы попасть на прием к врачу. Данный центр позволит нам исправить сложившуюся ситуацию», - пояснил губернатор Игорь Кобзев.