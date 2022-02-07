В Иркутском Сибэкспоцентре открыли временный центр диагностики и лечения ОРВИ

Временный амбулаторный центр диагностики и лечения респираторных инфекций организован региональным минздравом при поддержке компании En+ Group в иркутском Сибэкспоцентре. Поручение об открытии такого центра министерству здравоохранения Приангарья дал Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Центр могут посещать жители всех районов города. На выставочных площадях разместятся мобильные бригады всех поликлиник Иркутска. Врачи будут принимать пациентов с 8.00 до 20.00. При этом прием больных ковидом и ОРВИ в поликлиниках прекращаться не должен, подчеркнули в минздраве.

– Сибэкспоцентр – та площадка, которая знакома жителям как самый большой прививочный пункт. На сегодняшний день появилась необходимость перестроить работу пункта и разместить здесь мобильные бригады врачей, которые смогут оказывать помощь пациентам с признаками респираторных инфекций. Мы это делаем для удобства горожан и для того, чтобы разгрузить поликлиники. В связи с непростой эпидемиологической ситуацией людям приходится стоять в огромных очередях, чтобы попасть на прием к врачу. Данный центр позволит нам исправить сложившуюся ситуацию, – пояснил Игорь Кобзев.

В Сибэкспоцентре будут принимать пациентов с признаками ОРВИ. Здесь же появится возможность по показаниям сдать тест на коронавирсуную инфекцию, получить рекомендации по лечению и бесплатные лекарства.

Пункт вакцинации, расположенный в Сибэкспоцентре, продолжит свою работу, но будет перенесен, так как потоки больных и здоровых людей не должны пересекаться.

На заседании оперативного штаба сегодня, 7 февраля, глава региона поручил руководителям муниципалитетов рассмотреть возможность открытия временных амбулаторных центров диагностики и лечения респираторных инфекций для снижения нагрузки на поликлиники.

Компания En+ Group одной из первых начала предпринимать активные действия по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, поскольку каждый 50-й житель Иркутской области работает на предприятиях холдинга. Оперативно был организован штаб по противодействию коронавирусу и открыта горячая линия по оказанию помощи. En+ Group закупила средства индивидуальной защиты, медицинскую технику и медикаменты для медицинских учреждений в регионах присутствия. Помогают бороться с новой коронавирусной инфекцией современные госпитали, построенные по инициативе основателя компании и общественного деятеля Олега Дерипаски в семи городах Сибири и Урала, в том числе в Шелехове, Братске и Тайшете. Благодаря им более 10 тыс. сибиряков вовремя получили лечение и победили COVID-19.