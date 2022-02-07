Ассоциация энергосбытовых компаний предложила энергетикам отключать недобросовестных майнеров от электричества

Письмо ассоциация направила в Госдуму, сообщают Ведомости.

В документе глава ассоциации Наталья Невмержицкая настаивает на том, чтобы закрепить в нормативной базе понятие «бытовое потребление электроэнергии», четко обозначив, что оно не может осуществляться с целью извлечения прибыли. Соответствующие поправки предлагается внести в Жилищный либо в Гражданский кодекс.

Механизм легального отключения майнеров-нелегалов от электричества предлагается реализовать через договор техприсоединения к сетям.

В нем, считает Невмержицкая, обязательно должна фиксироваться цель использования электричества. В случае «отклонения от заявленной цели» должна быть возможность отключить потребителя. А в Кодексе об административных правонарушениях нужно предусмотреть ответственность за использование электроснабжения не по назначению, а также за неоднократное непредоставление доступа энергетикам для осмотра электроустановки, считают в ассоциации.

«Незаконный майнинг, в случае установления фермы в жилом доме (или на иных объектах граждан – в гаражах, на садовых участках), влияет на качество и надежность электроснабжения потребителей, так как бытовая сеть не рассчитана на большие нагрузки, связанные с сверхвысоким энергопотреблением», – поясняет Невмержицкая.

Она также указывает, что предложения позволят избежать незаконного использования электроэнергии, поставляемой населению по субсидируемым тарифам, не только для майнинга, но и в других коммерческих целях (для лесопилок, швейных мастерских и т. д.). В письме также предлагается обязать интернет-провайдеров предоставлять IP-адреса майнеров электросетевым компаниям и гарантирующим поставщикам (основные энергосбыты регионов, обязанные снабжать население).