Как зуммеры выбирают работодателей

Считается, что зумеры выбирают работодателя только по отсутствию дресс-кода или нетоксичной корпоративной культуре. Тем не менее, согласно опросу (есть у SIA.RU) проведенному цифровым медицинским сервисом «Доктор рядом» и крупнейшей российской платформой онлайн-рекрутинга hh.ru, каждого второго молодого сотрудника волнует наличие ДМС.

Каждому второму респонденту (46%) важно, что работодатель предоставляет ДМС. Интересно, что это ключевой критерий у работников Нижнего Новгорода (54%), Краснодара (53%) и Москвы (50%). На самом последнем месте медицинское страхование стоит у жителей Новосибирска (70% считают его необязательным), Екатеринбурга (52%) и Санкт-Петербурга (48%).

Среди тех, кого заботит медицинское страхование, большую часть (49%) составляют миллениалы (22-38 лет) и зумеры, молодые люди в возрасте 14-22 лет (43%). Из всех опрошенных, меньше всего наличие медицинского страхования в работодателе привлекает поколение X, то есть людей в возрасте 38-55 лет (58%), для них самым привлекательным критерием оценки работодателя все еще остается заработная плата (за нее проголосовало 80% опрошенных из этой возрастной группы).

Зумеры в том числе назвали ТОП-5 самых важных для себя критериев выбора будущего места работы помимо ДМС (множественный выбор):

Корпоративная культура (60%);

Месторасположение офиса (58%);

Гибкий график, который можно настраивать под себя (51%);

Возможность полноценной удаленной работы (44%);

Отсутствие дресс-кода (31%).

Меньше всего молодых людей привлекают корпоративное обучение (21%), дисконтная программа для сотрудников на продукцию компании (14%) и корпоративные путешествия (7%).

ДМС первостепенно для работников корпораций (63%) и средних предприятий (55%). Реже всего медицинское страхование волнует индивидуальных предпринимателей и самозанятых (32%). Страхование также больше всего приветствуется среди IT-специалистов (57%), HR-менеджеров (52%), PR и маркетинг-менеджеров (51%), специалистов в сфере продаж (50%) и логистов (47%).