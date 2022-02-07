Как пережить падение рынка в разгар панических настроений. Пять советов от «Открытие Инвестиции»

Начало 2022 года оказалось непростым для фондового рынка. О том как спокойно пережить падение SIA.RU рассказали опытные брокеры.

Геополитическая напряженность принудила международных инвесторов выходить из российских активов «от греха подальше». К этому фейерверку присоединились неопытные доморощенные спекулянты, которые сделали движение совершенно неуправляемым. Это, в свою очередь, создало атмосферу паники и вовлекло в продажи новые слои более крупных игроков.

Глубина снижения по индексу Московской биржи 24 января достигла чуть более 25% с ранее достигнутых максимумов. Похожую ситуацию мы видели в марте 2020 года, когда глобальные рынки резко корректировались из-за первого столкновения с пандемией коронавируса.

Хотя сейчас продажи паникёров уже закончились и рынок постепенно разворачивается, любое громкое заявление с обеих сторон океана может спровоцировать новую волну колебаний на бирже. Стоит ли опасаться снижений, вызванных геополитическими страхами, и как вести себя, когда рынком движет паника, рассказывают эксперты Управляющей компании «Открытие» («Открытие Инвестиции»).

Не пытайтесь «поймать дно»

Под «ловлей дна» обычно понимают покупку акций в тот момент, когда они находятся на минимальных значениях. Не советуем выжидать, гадая, когда это произойдет – все равно поймать ту самую секунду практически невозможно. Покупать активы нужно согласно вашей обычной инвестиционной стратегии, не обращая внимание на то, как в тот или иной момент страшно, насколько плохи новости и как больно рынку падать. В долгосрочной перспективе, от одного до трех лет, эти покупки окажутся очень выгодными.

Сохраняйте спокойствие

Поддаться общему безумию и продать во время падения, вероятно, худший инвестиционный совет, который вы могли бы получить на рынке. Не стоит переживать из-за временных просадок, вызванных геополитическими страхами – они не связаны с опасениями за прибыли компаний и их место в мировой экономике. Так, очевидно, что нынешние продажи носят нерациональный, панический характер. В цены заложена немаленькая доля вероятности «горячего» развития событий, которое – при всем накале заявлений и демаршей, сделанных в последние дни – не укладывается в наших головах.

Повод для оптимизма долго искать не надо. Если мы посмотрим на индекс Мосбиржи за последние 15 лет, то увидим, что дивиденды выросли в среднем на 10-20% в год, а ожидаемые дивиденды на 2022 год почти в два раза выше, чем на доковидном максимуме. Например, форвардная дивидендная доходность крупнейшего банка России, машины по производству денег и флагмана банковских инноваций страны, превышает по ценам на конец января 11%!

Дальше дивиденды будут только расти, а с ними – и доходность на акцию. Это очень осязаемая реальная вещь, которая подсказывает, что просадка носит временный характер и даёт знак увеличить аллокацию в акции, если этот класс активов в принципе соответствует вашей личной финансовой ситуации и инвестиционному плану.

Используйте падение как возможность

Мы регулярно наблюдаем, как после роста на рынке клиенты двигаются в сторону большего риска, а после коррекции – в сторону меньшего. Не дайте всплеску кортизола себя обмануть: снижение рынка на политических заголовках – это возможность. Акции, купленные в такой момент, с большой вероятностью окажутся выгодным вложением на горизонте 1-3 года.

Самые консервативные сценарии будущей динамики финансовых показателей предполагают доходность российского рынка акций в районе 10-15% годовых в ближайшие 3 года. Если же ситуация будет развиваться по оптимистичному сценарию, то рынок вполне может показать 20%+ на этом горизонте и остаться относительно дешевым в конце периода.

Поэтому, чтобы потом с тоской не вспоминать об упущенных возможностях, советуем покупать подешевевшие активы. Низкие цены «на дороге не валяются».

Придерживайтесь ранее составленного финансового плана

Лучшая стратегия во время падения рынка очень проста: не бежать, не дергаться, а продолжать придерживаться грамотно составленного финансового плана.

Если плана пока нет, мы хотели бы озвучить пару важных принципов по его составлению.

Проанализируйте свои цели и задачи. Обратите внимание на восприятие риска в качестве ограничивающего фактора, на структуру доходов, не зависящих от фондового рынка, на уже созданную финансовую подушку и ее качество.

Сформируйте портфель из рыночных инструментов в соответствующей пропорции и регулярно пополняйте его вне зависимости от новостного фона. Если вы молоды, имеете независимый источник дохода и знаете, как работает фондовый рынок, ваш портфель должен состоять практически из одних акций. Премия за риск в акциях значительно превышает этот параметр для большинства активов, доступных рядовому инвестору: облигаций, недвижимости, товарных активов.

Таким образом, ваш портфель создается как минимум лет на 40, и за эти 40 лет акции принесут вам больше любого другого (в среднем) актива. К 35 годам начнете на дивиденды и новые поступления потихоньку покупать облигации, чтобы к 50 выйти на структуру 50/50, а к моменту постепенной ликвидации портфеля — 25/75. Это самый простой и надежный способ сберечь деньги от инфляции.

Выбирайте фонды под управлением профессионалов

Самостоятельная торговля на личном счете на результат – это занятость на полный рабочий день или источник адреналина (последнее прекрасно доказывает нынешняя ситуация). Тем, кому столько адреналина в жизни не нужно, а рабочий день занят иной деятельностью, мы предлагаем обратить внимание на фонды коллективных инвестиций под управлением профессиональных портфельных управляющих. Такие фонды менее волатильны и более заточены на долгосрочное инвестирование. Как следствие, у клиента меньше шансов совершить неверные относительно ожидаемой доходности действия под влиянием страха и паники. Особенно в такой непростой с психологической точки зрения период, как сейчас.

Виталий Исаков, директор по инвестициям УК «Открытие» («Открытие Инвестиции»):

«Резкие колебания рынка могут оттолкнуть тех, кто воспринимает покупку акций как ставку в казино, не понимая фундаментальных характеристик того, что покупает и пренебрегая правилами риск-менеджмента. Грамотных, долгосрочных инвесторов не пугают краткосрочные просадки. Им гораздо важнее, где индекс Московской биржи может оказаться через 1-2-3 и более лет. Гораздо, гораздо выше при любом мыслимом развитии ситуации. Период паники на рынке – лучшее время для покупки. Возможность и способность перенести краткосрочную «боль» от снижения котировок сполна вознаграждается будущими дивидендами и переоценкой рынка».