Объем платежей за услуги ЖКХ в Новикомбанке в 2021 году вырос на 42%

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, отметил увеличение объема дистанционных платежей за услуги ЖКХ в 2021 году на 42%. В мобильном приложении банка реализован удобный функционал с возможностью оплачивать коммунальные услуги без комиссии.

Клиенты Новикомбанка все активнее пользуются сервисом по оплате услуг ЖКХ в мобильном приложении. Оплата коммунальных услуг (ЖКХ, электричество, газоснабжение) совершается по QR-коду. Для этого достаточно отсканировать код с квитанции. Кроме того, поставщика услуг можно найти по ИНН или наименованию. Комиссия за оплату услуг связи и ЖКХ в Новикомбанке не взимается.

Банк подключен к единой базе ГИС ЖКХ и ЕИРЦ. Благодаря этому оплата коммунальных услуг в мобильном приложении доступна клиентам во всех регионах присутствия Новикомбанка. В приложении можно оплатить услуги организаций, зарегистрированных в государственной информационной системе. Также совместно с партнерами реализован доступ к оплате услуг еще порядка 4500 поставщиков.

Удобный функционал оплаты услуг связи и ЖКХ в приложении Новикомбанка отметили эксперты мобильного маркетинга. По качеству пользовательского опыта данный платежный сервис занял 6-е место рейтинга Go Mobile в категории «Оплата связи и коммунальных услуг».

«Возросший объем платежей за услуги ЖКХ демонстрирует, что все больше клиентов регулярно используют этот сервис. Мы постоянно совершенствуем мобильный банк, ориентируясь на запросы пользователей. При разработке функций оплаты услуг ЖКХ особое внимание было уделено тому, чтобы легко и быстро найти нужного поставщика и сформировать платеж. Для услуг с фиксированной стоимостью можно создать шаблон и совершать оплату в несколько кликов», — отметил заместитель Председателя Правления Новикомбанка Герман Белоус.