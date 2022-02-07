Для Иркутска разработают стратегию развития города на 15 лет

В Иркутске состоялась первая сессия по разработке стратегии социально-экономического развития города. Основу стратегии составит комплексный анализ социально-экономической ситуации, который проводит одна из крупнейших в России компаний в сфере стратегического консалтинга – «Стратеджи Партнерс Групп». Аналитики вынесли на обсуждение предварительные результаты диагностики. Результаты сессии выявили необходимость пересмотра данных. Окончательные итоги будут представлены в конце года.

В основу исследования легло сопоставление с несколькими городами России, схожими по численности населения или конкурирующими со столицей Восточной Сибири. Сравнение провели по шести показателям: человеческий потенциал, экономика, жилищная, социальная и общественная инфраструктура, городская среда, цифровое развитие и управление городом. Доклад экспертов вызвал дискуссию среди участников стратегической сессии, отметивших недостаточную глубину проведенного анализа, как по источникам формирования, так и по периодам.

– Стратегия социально-экономического развития определит развитие Иркутска на ближайшие 15 лет. Неоднократно подчеркивал: сегодня есть необходимость радикального обновления задач по развитию города. Важно учитывать национальные цели, ориентироваться на вектор, который задает федеральный центр, – отметил мэр Руслан Болотов. – Стратегия – это серьезный научно-исследовательский труд, в нем в обязательном порядке должны быть учтены современные реалии, успешная практика и опыт других городов. В дальнейшем проведем обсуждения на различных площадках со специалистами, экспертным и бизнес-сообществами, общественниками, привлечем к этим процессам горожан.