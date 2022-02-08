Торговая сеть «Слата» подключилась к СберМаркету

Онлайн-сервис доставки продуктов СберМаркет начал доставлять товары из сети супермаркетов «Слата». Минимальная сумма заказа – 400 рублей, скорость доставки – от 20 минут до часа. На первом этапе доставка доступна из более 60 магазинов в Иркутске. В будущем количество магазинов на платформе увеличится, а также будут подключены точки «Слаты» в других городах Сибири.

«На текущий момент в Иркутске работает более 60 супермаркетов, в ассортименте «Слата» доступны более 9 000 SKU: продукты питания и товары первой необходимости. Если в приложении СберМаркет клиент видит предложение от «Слаты», значит его район уже поключен к доставке. В скором времени экспресс-доставка заработает и в Ангарске», – сообщила руководитель отдела по связям с общественностью ТС «Слата» Яна Абалымова.

Выбирать товары в супермаркетах «Слата» будут сборщики СберМаркета, которые прошли специальное обучение и подготовку. Продукты, которым нужен особый температурный режим, будут транспортироваться в термопакетах, курьеры доставят их до дверей с 10:00 до 22:00. Минимальная сумма заказа составляет 400 рублей.

За счет того, что торговая есть имеет высокое покрытие в Иркутске, скорость доставки продуктов будет максимально быстрая – от 20 минут до часа.

СберМаркет доставляет продукты и товары в Сибири с лета 2020 года. По данным сервиса, чаще всего по итогам 2021 года жители Иркутска покупали бананы. За ними следуют пастеризованное молоко 2.5%, куриные яйца, майонез, помидоры, репчатый лук и питьевая вода.

Жители Сибири стали чаще пользоваться онлайн-доставками, но, по словам Яны Абалымовой, это практически не сказалось на офлайн-магазинах. Формат «супермаркет у дома» рассчитан, как правило, на ежедневное посещение магазина, поэтому в чеке, в среднем, 6-7 позиций общей стоимостью от 500 рублей, пояснила она. В онлайн-магазинах, как правило, делают недельные покупки, формируют корзины акционных товаров, средний чек в таких заказах составляет 1200 рублей. Поэтому сеть «Слата» старается закрыть потребность покупателей как в офлайн, так и онлайн-формате.