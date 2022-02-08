Центробанк усилит контроль за денежными операциями россиян

Банки должны будут оперативно выявлять подозрительные счета и постоянно отслеживать трансакции, сообщают Известия.

Такая задача поставлена перед ЦБ в дорожной карте правительства по регулированию криптовалют. В регуляторе и ряде банков заявили, что уже применяют меры по контролю денежных переводов между гражданами для пресечения нелегальных трансакций. Эксперты допускают, что с ограничениями могут столкнуться и обычные клиенты.

Методические рекомендации ЦБ о повышении внимания банков к отдельным операциям граждан были утверждены в сентябре прошлого года. В документе регулятор указал на случаи перевода денег между физлицами в целях отмывания преступных доходов, незаконной предпринимательской деятельности, включая онлайн-казино, форекс-дилеров, организаторов финансовых пирамид, а также для совершения операций в криптовалютных обменниках.

Для борьбы с нелегальными трансакциями ЦБ рекомендовал банкам оперативно выявлять счета, по которым проводятся операции с «необычно большим количеством» граждан – более 10 в день и более 50 в месяц, а также более 30 трансакций с физлицами в день. Кроме того, под подозрение подпадают «значительные объемы» операций между гражданами – более 100 тыс. рублей в день, более 1 млн рублей в месяц.

При выявлении таких операций банкам рекомендовано рассматривать их на предмет использования для легализации преступных доходов или финансирования терроризма, а при наличии оснований – блокировать трансакции. В случае двух и более отказов в выполнении переводов в течение одного года банкам следует рассматривать вопрос о расторжении договора с клиентом.