Иркутян будут судить за контрабанду леса в Китай почти на 900 млн рублей

Сибирская таможня выявила факты контрабанды леса в Китай на 900 млн рублей. Преступное сообщество действовало с 2018 по 2020 годы. Всего в него входило семь участников, им грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Установлено, что за три года с территории Иркутской области в Китай участники организованного преступного сообщества незаконно вывезли около 150 тысяч кубометров древесины общей стоимостью 895 млн 830 тысяч рублей.

– По масштабу совершенных в сфере экспорта леса преступлений выявленная группировка является одной из наиболее значительных за последние годы не только в Сибирском регионе, но и в целом в стране, – отметил заместитель начальника Сибирского таможенного управления – начальник Сибирской оперативной таможни Алексей Яковлев.

Следствие установило, что создал и возглавил ОПС житель Иркутска, располагающий необходимыми для этого материально-технической базой, опытом и связями. На протяжении многих лет он занимался легальным бизнесом – оказывал транспортно-экспедиционные услуги, в том числе экспортерам леса. Предприниматель знал о существовании на «черном рынке» спроса на вывоз в Китай незаконно заготовленной древесины и решил зарабатывать на его обслуживании. С этой целью в 2018 году он создал специальную структуру – привлек людей с необходимым опытом и знаниями, закупил технику, открыл пункты приема и отгрузки древесины.

Для оказания криминальному бизнесу полного набора услуг в преступном сообществе действовали три подразделения. Первое – обеспечивало приемку, складирование и погрузку древесины в вагоны для вывоза. Вторая группа отвечала за финансовое и юридическое сопровождение: изготавливали подложные внешнеэкономические контракты, создавали фиктивный документооборот по несуществующим сделкам с древесиной на внутреннем рынке и вносили эти данные в систему ЕГАИСлес, подавали недостоверные сведения в таможню. Участники третьей группы занимались регистрацией на подставных лиц фирм-однодневок, через которые проводили экспортные операции и легализовывали доходы от преступлений.

Всего в преступное сообщество входило семь участников, включая организатора, а также более многочисленный наемный персонал, не осведомленный о преступном характере деятельности.

В ходе следственных действий таможенники и полицейские провели десятки обысков в офисах и квартирах подозреваемых, а также на железнодорожных тупиках, изъяли и проанализировали значительный объем документов на цифровых и бумажных носителях. В итоге было установлено, что за два года члены преступного сообщества совершили 21 преступление различной степени тяжести.

В настоящее время следственные действия завершены. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение. Материалы уголовных дел в отношении двух членов ОПС, заключивших досудебное соглашение, направлены в Ленинский районный суд города Иркутска. Остальные фигуранты пока находятся на стадии ознакомления с материалами.

В соответствии с санкцией статьи 210 УК РФ членам организованного преступного сообщества грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.