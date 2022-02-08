ФАС предлагает региональным ритейлерам добровольно ограничить наценки на продукты

Ведомство предлагает последовать примеру крупнейших федеральных игроков по самоограничению цен.

В ФАС подчеркивают, что получив позитивный отклик от лидеров розничной торговли, служба предложила своим территориальным управлениям провести совещания с крупными местными ритейлерами и ознакомить с уже имеющейся практикой добровольного ограничения торговых наценок.

– Ритейлеры самостоятельно определяют параметры такого самоограничения: перечень товарных позиций, способы проведения расчетов, методы информирования потребителей, временной промежуток, на который будет распространяться ограничение. Кроме того, они могут сами формировать предложения о порядке осуществления контроля соблюдения самоограничения со стороны ФАС России.

Так, в Приморском крае для повышения доступности таких товаров, как хлеб, молоко, мясо, рыба, яйца, крупы и овощи, торговые сети запустили ряд социальных программ. К ним относятся проекты «Доступное Приморье», Карта «Приморец» и «Добрый хлеб», программа «Приморская рыба».



В некоторых регионах максимальный размер наценок розничных сетей ограничен региональными нормативными правовыми актами. Речь идет о 15 регионах, относящихся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям с ограниченными сроками завоза грузов.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерены убедить торговые сети ограничить наценки на часть социально значимых продуктов на уровне не более 5%.

В начале этого года федеральные ритейлеры сами уведомили ФАС о готовности ограничить наценки. Так, X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и «Магнит» готовы ограничить наценки не более чем на 10% на социально значимые продовольственные товары . В X5 говорили, что ограничения коснутся более 20 категорий и начнут действовать с 12 января во всех магазинах.