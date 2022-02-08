План по вводу жилья в Иркутской области в 2021 году перевыполнен

Всего в Приангарье построили 1,2 млн м². Это на 9% больше 2020 года и на 8% выше плана на 2021 год. Данные приводит Иркутскстат.

Большую часть жилья (84%) построили в Иркутске, Ангарске, Иркутском и Шелеховском районах.

В два и более раза выше запланированных показателей введено в Тулуне и Усолье-Сибирском, а также в Жигаловском и Баяндаевском районах. Более чем в 1,5 раза превышено выполнение планового показателя в Ангарске и Усть-Илимском районе. Еще в семи муниципалитетах региона план по вводу жилья перевыполнен в среднем на 20%.

По данным Иркутскстата, на долю многоквартирных домов приходится 295 507 квадратных метров жилья, 908 249 кв. метров – индивидуальное жилищное строительство.

К 2024 году в регионе планируют построить 1,8 млн м² жилья. По программе «Стимул» региону в общей сложности выделят более 4 млрд рублей, софинансирование из областного и муниципального бюджетов составит 200 млн рублей.