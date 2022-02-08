АТБ начинает работу в Омске

7 февраля открылся офис Азиатско-Тихоокеанского банка в Омске. Это первое отделение АТБ в Омской области.

Здесь можно получить полный комплекс услуг: оформить потребительский кредит или ипотеку, заказать кредитную карту «Универсальная» с одними из лучших условий на рынке, оформить выгодный вклад. Отделение также обслуживает корпоративных клиентов. Сотрудники банка предоставят полную информацию о продуктах и действующих сервисах по обслуживанию физических лиц, компаний малого, среднего и крупного бизнеса и индивидуальных предпринимателей.

Офис работает на базе Квант-Мобайл банка, который в настоящий момент проходит процесс присоединения к АТБ. Текущие клиенты Квант-Мобайл банка получат доступ к более широкой линейке продуктов от АТБ.

«Мы постепенно увеличиваем географию присутствия и расширяем границы бизнеса. Этому способствует объединение АТБ и Квант Мобайл банка, которое началось в конце прошлого года, ведь у обеих кредитных организаций общий акционер. Мы предложим лучшие продукты текущим клиентам Квант-Мобайл банка, и всегда рады видеть новых клиентов в новом отделении АТБ в Омске!» – сообщила Наталия Андрианова, операционный директор АТБ.

Новый офис удобно расположен по адресу: Газетный пер., д. 6. Работает в будние дни с 9 до 19, в субботу с 10 до 15, воскресенье – выходной. Получить дополнительную информацию можно по телефону 8-800-775-8888 (звонок по России бесплатный).