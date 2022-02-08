Альфа-Банк профинансирует Пермцветмет на 600 миллионов рублей

Альфа-Банк предоставил мультивалютную кредитную линию компании Пермцветмет на 600 млн руб. на развитие экспорта. У клиента есть возможность брать транши в рублях, долларах и евро.

Альфа-Банк поддержит производителя вторичных алюминиевых сплавов в рамках Комплексной программы повышения конкурентоспособности (КППК) в соответствии с Постановлением Минпромторга 191-П по поддержке экспортеров на льготных условиях.

Сделку оформили в пределах кредитного лимита в размере 600 млн рублей, которые будут выданы до 2024 года. Пермцветмет уже получил кредиты на сумму 250 млн руб. в долларах США. Финансирование пойдет на усиление внешнеэкономической деятельности производителя.

«Альфа-Банк активно участвует во всех госпрограммах, которые дают возможность поддержать наших клиентов в непростой экономической обстановке. Льготные целевые кредиты на развитие экспорта помогают улучшить условия труда, использовать передовое оборудование, организовать поставки продукции на экспорт», — отметил руководитель департамента продаж и развития среднего бизнеса Альфа-Банка Евгений Монин.

Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет около 870 тыс. корпоративных клиентов и более 19,8 млн физических лиц.

Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 498 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнерских банкоматов.

По итогам первого полугодия 2021 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», включая ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили $66,8 млрд, совокупный кредитный портфель — $47,1 млрд, акционерный капитал — $9,6 млрд. Чистая прибыль – $905 млн.

ООО «Пермцветмет» (ПЦМ) основано в 1965 году. Сегодня это современная высокотехнологичная компания, один из ведущих мировых производителей вторичных алюминиевых сплавов.

ПЦМ в 1998 году стал первым российским заводом, зарегистрированным в качестве официального поставщика Лондонской биржи металлов (LME) по виду продукции — алюминиевые сплавы. Сегодня ПЦМ является единственным в стране предприятием, производящим вторичные алюминиевые сплавы, сертифицированным по ISO 9001 – Система менеджмента качества, ISO 14001 – Система экологического менеджмента, IATF 16949:2016 Система менеджмента качества в автомобильной отрасли, ISO 45001 – Система менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда.