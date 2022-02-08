Примсоцбанк получил самолёт в качестве залога по кредиту

Примсоцбанк оказал финансовую поддержку авиакомпании г. Омска – «Вельталь-Авиа».

Компания сотрудничает с кредитной организацией с 2019 года. На этот раз целью финансирования была закупка запчастей для двигателей самолётов. Что примечательно, один из них и стал обеспечением по кредиту.



Для справки: Вельталь-Авиа — чартерная авиакомпания, выполняющая авиаперевозки пассажиров на воздушных судах деловой авиации, различные авиационные услуги и авиаработы, такие как полёты с целью оказания медицинской помощи, авиационно-химические работы, патрулирование лесов, линий электропередач и другое.