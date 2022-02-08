Райффайзен Банк пригласил енота Альберта просто жить в кадре

Райффайзен Банк представил новый ролик, который зрители увидят во время рекламных пауз трансляции зимних олимпийских игр в Пекине. Его главным героем стал Альберт — енот, который просто живет, не предсказывая результаты спортивных матчей.
В отличие от сотен других
«Благодаря Райффайзен Банку моя узнаваемость сильно выросла, — передал свой комментарий енот Альберт. — Однако я не перестал быть настоящим енотом, который просто живет. Мы, еноты, любим открывать разные предметы — от банок с вкусняшками до холодильников. К сожалению, я не смогу сам открыть
По замыслу креативной команды, ролик с енотом Альбертом призван проиллюстрировать, как важно просто жить, просто получать удовольствие от спортивных соревнований и побед, не строя ожиданий и не занимаясь предсказаниями.
«Сотрудничество с Альбертом нам очень понравилось — непосредственность и широта творческого диапазона актера на высоте. Альберт помог нам показать, что просто жить — легче, чем кажется. Достаточно быть собой — для всего остального есть
До конца 2022 года Райффайзен Банк планирует запустить Индекс енота — тест, который позволит определить, насколько просто вы живете. Посмотреть ролик с енотом Альбертом.