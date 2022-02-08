Россельхозбанк и ISBC выпустили карты-брелоки VISA

Россельхозбанк и российский производитель бесконтактных платёжных устройств ISBC запускают возможность выпуска карт платежной системы VISA в форме брелока. Устройство обладает всеми возможностями классической банковской карты. Сейчас в онлайн-магазине ISBC PAY для клиентов РСХБ доступно 8 разных коллекций и более 100 вариантов дизайнов устройства.

C технологической точки зрения в основе продукта лежит NFC-чип и защищённый софт компании Fidesmo. Для оплаты достаточно прислонить брелок к бесконтактному устройству оплаты. При необходимости карту в брелоке можно заблокировать в мобильном приложении продукта или обратившись в банк.

«К одной банковской карте можно привязать несколько брелоков и пользоваться ими всей семьей. Еще одним преимуществом девайса является то, что платежный брелок можно прикрепить к связке ключей или пропуску на работу, он не нуждается в подзарядке. Наши клиенты приобретают этот девайс как себе, так и своим детям. Ребёнку сложнее потерять брелок в отличие карты или наличных, его можно прикрепить к связке ключей или одежде. Кроме того, на брелоке нет данных о владельце карты», - рассказала Елена Волосевич, директор Департамента развития розничных продуктов и процессов Россельхозбанка.

Брелоки можно приобрести на сайте ISBC PAY. Для оформления заказа достаточно указать электронную почту, ввести данные (пластиковой или виртуальной) карты с адресом для доставки, а после получения останется активировать c помощью SMS-подтверждения от банка. В устройство активируется весь платежный функционал карты со всеми привилегиями и преимуществами банковского продукта.

Брелоки выполнены из пластика и покрыты специальным составом, защищающим краски от выгорания, механических повреждений и влаги.