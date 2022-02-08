Проект реконструкции Лермонтовской развязки готов для прохождения экологической экспертизы

Проект реконструкции Лермонтовской развязки в Иркутске прошел два этапа публичных слушаний. В ближайшее время он будет направлен на прохождение государственной экологической экспертизы, предположительно она будет получена в сентябре 2022 года, сообщает пресс-служба мэрии. Работы по реконструкции Лермонтовской развязки запланированы на 2023-2026 годы.

Новый транспортный узел предусматривает расширение проезжей части, выделенные полосы для общественного транспорта, оборудование велодорожек, обустройство современного освещения и установку шумоподавляющих экранов вдоль проезжей части.

– Одна из главных задач в рамках реализации проекта – строительство выделенных полос для общественного транспорта. У нас уже есть такой опыт и нужно его продолжать, – подчеркнул мэр Иркутска Руслан Болотов. – Вместе с тем мы понимаем, насколько востребованной является Лермонтовская развязка у владельцев личного транспорта. Регулярно через нее проходят тысячи автомобилей, поэтому необходимо создать условия для разгрузки данного участка. Заторов во время проведения работ не избежать, однако реконструкция этого транспортного узла крайне необходима.

В рамках реконструкции транспортной развязки проведут ремонт существующего путепровода на улице Лермонтова. Его планируют расширить до трех полос движения в каждую сторону с обустройством тротуаров. Важная составляющая проекта – создание еще одного технологического прокола в путепроводе по улице Лермонтова. С помощью тоннеля станет возможным разделение транспортных потоков, двигающихся в разных направлениях.

После реконструкции транспортной развязки объездная дорога Первомайский-Университетский будет расширена до шести полос движения. На перекрестках организуют дополнительные полосы для поворота налево.

Пешеходные тоннели под основными магистралями обеспечат кратчайший путь до станции Академическая и ледового дворца «Байкал». Сейчас от института МВД до микрорайона «Союз» нет пешеходных связей. После реконструкции развязки движение пешеходов будет организовано во всех направлениях.

По проекту съезды на улицу Лермонтова и с нее будут осуществляться по выделенной полосе. Сейчас при движении из Академгородка в сторону ТРЦ «Сильвермолл» приходится пересекать основной транспортный поток, идущий на Академический мост. После реконструкции развязки пропускная способность в данном направлении будет увеличена.

Проект реконструкции Лермонтовской развязки инициирован по предложению депутатов Думы города Иркутска. Проект также включает в себя ремонт объездной дороги в микрорайоне Первомайский – микрорайон Университетский.