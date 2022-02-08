Карту опасных для детей мест разработали в Иркутской области

В нее вошли заброшенные здания, промзоны и другие опасные объекты и места массового пребывания людей, сообщили SIA.RU в администрации области.

«По каждому объекту, который представляет наибольшую опасность или имелись факты несчастных случаев с несовершеннолетними», – отметила Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева.

Сбор данных шел на протяжении нескольких месяцев. Информацию об опасных местах в том числе присылали и в аккаунт губернатора области Игоря Кобзева. Жители региона оставили порядка 200 комментариев.

Один раз в полугодие «Карта опасных мест для посещения детьми» будет обновляться. Информацию жители региона могут присылать на электронную почту rebenok.irk@mail.ru (с обязательным указанием адреса).