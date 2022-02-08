Рост стоимости стройматериалов в 2021 году нарушил планы минстроя Иркутской области

Об этом заявил министр строительства региона Павел Писарев на пресс-конференции, посвящённой итогам работы в минувшем году.

По словам министра, в 2021 году было запланировано строительство, реконструкция, капитальный ремонт, проектирование и приобретение 154 объектов на сумму чуть более 11 миллиардов рублей. Это 25 дошкольных учреждений, 64 школы, 32 объекта спорта, 8 – здравоохранения, 25 – культуры.

– По состоянию на 31 декабря 2021 года освоить все средства не получилось, так как из-за значительного роста стоимости строительных материалов подрядчики оказались в сложной ситуации: они не понимали, куда им двигаться, за какую стоимость покупать материалы, и как они будут оплачены, – прокомментировал Павел Писарев. – На основании новых правовых документов, разработанных на федеральном и областном уровнях, необходимо было сделать перерасчёт стоимости контрактов. Этот период и повлиял на их выполнение.

Кроме этого, темпы строительства сдерживала пандемия, из-за которой был ограничен въезд иностранной рабочей силы.

– Тем не менее, в Иркутской области в 2021 году завершили строительство пяти детсадов, столько же капитально отремонтировали. Построили одну школу – в Саянске, и сделали капремонты в 14-и образовательных учреждениях. Кроме этого построили 5 спортивных сооружений, один объект здравоохранения, а также 9 объектов культуры, – отчитался министр.

На 2022 год, по информации Павла Писарева, региональным минстроем запланировано 141 мероприятие на сумму также чуть более 11 миллиардов рублей – это строительство новых социальных объектов, завершение уже начатых и капитальный ремонт существующих. Среди них в частности, 14 детсадов и 18 школ – две новых и 16 незавершённых в прошлом году.