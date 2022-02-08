Акция в защиту детей в цифровой среде пройдет в Иркутской области

Цель мероприятия – повысить уровень знаний о мерах по защите детей в цифровой среде в России, рассказали SIA.RU в администрации области.

Хартия «Цифровая этика детства» разработана ведущими IT компаниями, такими как Лаборатория Касперского, МегаФон, МТС, VK, Яндекс. Альянс лидеров медиарынка призван наладить диалог с детьми и подростками, чтобы глубже понять их потребности в цифровом мире и интересы в получении информации.

Присоединение к Хартии «Цифровая этика детства» добровольное. Ее участниками могут стать государственные, коммерческие и некоммерческие организации, образовательные учреждения, общественные и профессиональные объединения, институты и специалисты, занимающиеся работой с детьми. Отмечается, что участники Хартии не могут быть физические лица, но могут стать объединения родителей, педагогов.

Изучить текст Хартии и сообщить о своем желании присоединиться к ней можно на сайте.

В рамках акции в Иркутской области пройдут открытые уроки по цифровой безопасности для детей, тематические конкурсы, мастер-классы и другие мероприятия. В Приангарье организатором акции выступает региональное министерство образования.

Детской безопасности в интернете уделяет внимание и региональное отделение партии «Единая Россия». Так, летом прошлого года создали гайд по детской кибербезопасности. В нем собраны ссылки на полезные ресурсы обучения английскому языку, школьных тестов, полезных игр, есть практические советы по кибербезопасности.