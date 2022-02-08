С 1 февраля ЕГРН дополнят сведениями об аварийности жилья

1 февраля 2022 года вступил в силу Федеральный закон от 26 мая 2021 года № 148-ФЗ, который расширяет состав сведений, вносимых в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Теперь ЕГРН будет содержать информацию о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, а также сведения о признании жилья непригодным для проживания.

«Информация о том, что жилье является аварийным, будет отражаться в выписках из Единого государственного реестра недвижимости. Нововведения обеспечат открытость данных, информированность и защищенность граждан при совершении сделок с недвижимостью», – отмечает руководитель Управления Росреестра по Иркутской области Виктор Жердев.

По информации министерства строительства Иркутской области, общий объем аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в регионе составляет 397,5 тыс. кв. м.