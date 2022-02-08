2 713 человек заболели коронавирусом в Иркутской области за прошедшие сутки

Общее число с начала пандемии – 188 965.

Госпитализировано – 4 022 (-16), выздоровело – 157 351 (+691), умерло – 7 734 (+16), умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний – 615 (+0).

Лидер по заболеваемости – Иркутск (+1 720), второе и третье место занимают Иркутский район (+224) и Тайшетский район (+152).

Ранее глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Поталицина рассказала о том, что 25% всех заболевших коронавирусом в области – дети. Вакцинация подростков уже стартовала в регионе. «Спутник М» уже поставили 204 подросткам.